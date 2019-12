Ist der Ausbau wirklich so dringlich? Ein Blick auf das Verhalten der Nutzer weckt Zweifel. 60 Prozent der übertragenen Daten Klimakiller Internet Surfen wir wirklich das Klima kaputt? entfielen 2018 auf Videos Youtube Was gucken Jugendliche da ständig? , also Unterhaltung, zeigt eine aktuelle Untersuchung des schwedischen Mobilfunkkonzerns Ericsson. Für das Jahr 2024 prognostiziert der Bericht gar eine Steigerung auf 74 Prozent. Telefongespräche dagegen machen nur wenige Prozent aus.