1. Bauzeitversicherung

Wenn der Bautrockner einen Brand auslöst, springt die Bauzeitversicherung ein – so heisst die Gebäudeversicherung während der Bauzeit. Sie ist in allen Kantonen ausser Genf, Tessin, Wallis und in Teilen von Appenzell Innerrhoden obligatorisch. Melden Sie der Versicherung das Bauvorhaben unbedingt schon vor Beginn der Arbeiten. Die Kosten, die zusätzlich zur bestehenden Police entstehen, liegen in der Regel unter 100 Franken.