«Wenn die Nachfrage nach Energie weiterhin so wächst, muss davon ausgegangen werden, dass die Preise für alle Energieträger steigen», sagt Martina Caminada von Propellets. Sie erwartet, dass sich der Pelletpreis analog zu den Preisen für andere erneuerbare Energieträger entwickeln wird. Der Selbstversorgungsgrad beim Holzbrennstoff liegt in der Schweiz bei knapp 74 Prozent – der Rest kommt fast ausschliesslich aus Österreich, Deutschland und Frankreich. «Was in diesen drei Ländern bezüglich Pelletpreisen passiert, kann auch die Preise bei uns beeinflussen», so Caminada. Und nicht zuletzt hat auch die Bautätigkeit mit Holz einen Einfluss: Je mehr hierzulande mit Schweizer Holz Gartenbau Gut zu wissen, woher Holz und Steine stammen gebaut wird, desto mehr Holzresten fallen an. Dies wiederum vergrössert das inländische Pelletangebot, was die Preise sinken lassen könnte.