Zweifel an der Solarfirma hegte Lena Müller erstmals, als sie aus den Ferien nach Hause kam und in ihrem Garten bereits sämtliches Material für die Montage der Anlage stand – ohne Vorankündigung, obwohl die Installation erst in einigen Wochen geplant und auch noch keine Baubewilligung vorhanden war. Sie verlangte den Abtransport des Materials, worauf Gerd Boner unflätig reagierte. «Nun stellte ich die Seriosität der Firma definitiv in Frage», sagt Lena Müller. Sie beauftragte eine Sachverständige mit einem Gutachten über die Planungsunterlagen der Solarfirma. Das Verdikt der Expertin: «Der Auftragsbestätigung mangelt es an einem überprüfbaren Detaillierungsgrad, und es liegt ein nicht korrigierbarer Planungsfehler vor. Die Anlage muss neu geplant werden, die vorliegende Offerte und die Auftragsbestätigung sind ungültig.»