Flanieren, in grossen Gruppen herumstehen, lachen, johlen, verschiedene Substanzen konsumieren – das ist täglich Realität an der Zürcher Langstrasse. Das Resultat: Lärm – besonders am Wochenende. Wer hier nachts schlafen will und zumindest noch einen Teil seiner Hörfähigkeit besitzt, hat es schwer.