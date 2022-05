Am 16. März klingelt bei Anwalt Markus Büchi das Telefon. Er und seine Frau besitzen eine Immobilienfirma, die in Busswil TG möblierte Zimmer vermietet. Der Anruf kommt von einem langjährigen Mieter, Roman Pylypchuk. Der gebürtige Ukrainer will wissen, ob Büchis noch ein freies Zimmer haben. Eine Bekannte von ihm sei mit ihrer Tochter hierhergeflüchtet und brauche dringend ein Dach über dem Kopf. «Wir haben ihnen, ohne lange zu fragen, einen Schlüssel gegeben», sagt Büchi.



Pylypchuk kümmert sich um Yuliia Bulat und die neunjährige Yana und hilft bei Behördengängen. Vermieter Büchi meldet Bulat für den Schutzstatus S an und sorgt dafür, dass Yana eingeschult wird. Am 19. April hat sie ihren ersten Schultag in Busswil.