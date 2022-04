Antwort von Thomas Ihde, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH:



Besten Dank für Ihr sehr offenes und ehrliches Schreiben. Sie diskutierten an einem Abend mit guten Freunden über die Flüchtlingssituation in der Ukraine. Die Freunde hatten sich entschieden, einen Teil ihres Hauses Menschen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen.



Dann ging alles sehr schnell. Sie und Ihre Partnerin entschieden noch am selben Abend, es ihnen gleichzutun. Die beiden Kinder sind an der Uni, kommen nur noch selten nach Hause. Die Stadtwohnung ist zwar nicht riesig, aber bietet doch die Möglichkeit, zwei Zimmer zur Verfügung zu stellen.