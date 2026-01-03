Welche Gesetzesbestimmungen gelten?

Eigentlich keine. Es gelten in erster Linie die Bestimmungen, die man im Vertrag mit der Vermieterin abgemacht hat, beziehungsweise die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Nur wenn es dort Lücken hat, kommt das Obligationenrecht zum Zug. Selfstorage wird dann als Mix aus Mietvertrag und Hinterlegungsvertrag behandelt.