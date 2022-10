Selbst dem Hauseigentümerverband geht es zu weit

Vermutlich sind einige davon falsche Freunde. Das zeigte sich auch Ende September im Nationalrat. FDP und SVP wollten über eine Vorlage der Wirtschaftskommission beraten, die zwar den Eigenmietwert abschaffen, aber die Unterhaltsabzüge weiter zulassen würde. Ausserdem wäre ein grosszügiger Abzug der Schuldzinsen möglich. Auch Energiesparmassnahmen sollten weiter abzugsfähig sein. Selbst der Hauseigentümerverband hatte zuvor kritisiert, diese Vorlage sei vor dem Volk chancenlos. Auch die kantonalen Finanzdirektoren lehnten sie wegen der Steuerausfälle ab – laut Bundesverwaltung würden sie bei einem Hypozinsniveau Entwicklung Hypothekarzins Fertig geträumt – Was tun bei steigenden Zinsen? von 1,5 Prozent 3,8 Milliarden Franken pro Jahr betragen. Am Ende beschlossen SP, Grüne, Mitte und Grünliberale, dass die Kommission eine realistische Vorlage erarbeiten soll. Ob sie dazu plötzlich in der Lage ist, kann man bezweifeln. Bisher schien der bürgerlichen Kommissionsmehrheit nicht viel an einem konsequenten Systemwechsel zu liegen.