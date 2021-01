Die Hersteller bieten Kräuter, Salate, essbare Blüten sowie kleine Gemüse und Beeren an. Die Ernten halten sich in Grenzen. Allenfalls ein Teller Salat oder eine Handvoll Minitomaten lassen sich alle paar Wochen ernten, auf das Basilikum für ein Pesto oder die Minze für eine Tasse Tee wartet man wochenlang. Und auch die Kosten stehen in keinem Verhältnis zur Ernte: Der Strom für die LEDs kostet, und die Anbieter verlangen für eine Pflanze zwischen vier und sieben Franken. Das erinnert an das unkomplizierte, aber teure Kapselsystem bei Kaffeemaschinen Recycling Das gehört nicht in den «Güsel» .