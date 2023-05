Endlich: Die Luft draussen ist auch am Abend angenehm warm, der Duft von Grilliertem liegt in der Luft, der Feierabend beginnt mit einem Weinglas in der Hand. Doch da ist dieses laute Summen ... Der Junikäfer macht sich in der frühsommerlichen Abenddämmerung auf die Suche nach Nahrung – und kommt den Menschen dabei so nah, dass er direkt im Gesicht, im Nacken oder im Weinglas landet. Doch nicht nur das: Im Garten ist der Artverwandte des Maikäfers ein wahrer Schädling. Was kann man gegen ihn tun? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.