Was ist ein Junikäfer?

Der Junikäfer, der in der Fachsprache den Namen «Gerippter Brachkäfer» trägt, zählt zur Familie der Blatthornkäfer und ist ein naher Verwandter des Maikäfers. Während Maikäfer jedoch zwischen April und Juni, vorzugsweise im Mai, anzutreffen sind, fliegen Junikäfer etwas zeitversetzt zwischen Mitte Juni und Ende Juli durch die Luft. Um Fressfeinden zu entgehen, sind Junikäfer vor allem in der Dämmerung sowie in den Abendstunden unterwegs. Sie sind in weiten Teilen Europas, Asiens und auch in Nordafrika verbreitet.