«Ich war sehr erstaunt, als sich der HEV Thurgau in einem Werbebrief bei mir erkundigte, ob ich mit der Mitgliedschaft zufrieden sei», erzählt Monique Tomaselli aus Arbon. Falls nicht, könne sie die vorfrankierte Antwortkarte zurückschicken. Andernfalls werde die Probemitgliedschaft in eine reguläre überführt, hiess es in dem Schreiben weiter.