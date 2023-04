Welch ein Unterschied: Mit Anfang 20 konnte man es kaum erwarten, auszuziehen – 50 Jahre später würden die meisten am liebsten für immer im eigenen Daheim bleiben. Der Wunsch, zu Hause alt zu werden, ist allgegenwärtig: Rund 90 Prozent der 80- bis 84-Jährigen wohnen in der Schweiz deshalb auch noch in den eigenen vier Wänden.