«Der Traum vom Eigenheim» – ein Slogan, der unser Streben nach Freiheit, Sicherheit und Wohlstand prägend zusammenfasst. So war es. Und so ist es heute noch: Fragt man Schweizerinnen und Schweizer, die gerade auf Wohnungssuche sind, so antworten 63 Prozent, dass sie am liebsten Wohneigentum erwerben möchten.