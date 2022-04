Adam Spiess (Name geändert) sucht eine Wohnung in Basel. Zentrale Lage, geräumige vier Zimmer, schönes Parkett, Balkon und Geschirrspüler sind für ihn ein Muss – nicht leicht zu finden im hart umkämpften Wohnungsmarkt Wohnungssuche Clever um die Wohnung werben . Umso erfreuter ist er, als er auf einer Vermittlungsplattform auf eine passende Wohnung stösst, die sogar in sein Budget passt. «Erst auf den zweiten Blick stellte ich fest, dass sich Interessenten bereits vor der Besichtigung bewerben sollen», erzählt Spiess. «Wer die Wohnung vermietet oder verwaltet, stand nicht im Inserat.» Spiess ist unsicher: Soll er einem Unbekannten sein ganzes Dossier preisgeben?