In Erlach hat laut Ursula Rätz die Mehrheit der Dauercamper in den letzten Jahren zwischen 15'000 und 54'000 Franken in Vorbauten investiert. «Auch weil die Gemeinde uns einen längerfristigen Verbleib in Aussicht stellte.» Das Problem: Gegenüber dem neuen Vermieter können die Camper das Luzerner Urteil kaum direkt geltend machen. Die Folge: Auch massive Mietzinserhöhungen sind erlaubt.