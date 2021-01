Nur zwei Stunden Arbeit

Cirillo schilderte dem Hauswart ihr Problem. Per SMS erhielt sie die Koordinaten eines Sanitärbetriebs in Adliswil sowie den Internetlink https://sanitaer-24h.ch/sanitaer+Adliswil. «Telefonisch erklärte mir der Hauswart, ich solle die Rechnung bezahlen und dann an die Verwaltung weiterreichen.» Der erste Sanitär war nicht erreichbar, was sie dem Hauswart meldete. Per SMS schrieb er, dass er den zweiten Betrieb zwar nicht kenne, aber hoffe, man könne ihr dort helfen.