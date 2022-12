Irgendwann lag dieser gelbe Zettel im Briefkasten, darauf in Schnüerlischrift: «Wer diese feinen Bratwürscht grillierte, hat viel Gefühl und sollte weitermachen.» Keine Unterschrift. Dafür die i-Punkte als Herzchen. Das Papier hängt seither an der Pinnwand in der Küche. Einmal im Jahr schaue ich es mir an, als Motivationsspritze. Denn ich weiss: Die oder der Unbekannte wird wiederkommen, wenn ich am Grill stehe. Ich muss liefern.