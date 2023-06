Meine Nachbarin will ihren Schopf ausbauen. Wie nahe an die Grenze darf sie gehen?

Es kommt auf den Wohnort an – die Vorschriften variieren. Am besten fragen Sie beim Bauamt nach. Wenn die Nachbarin die Abstände nicht einhält, können Sie sich mit einer Einsprache wehren. Wenn Sie einverstanden sind, können Sie ihr auch ein Näherbaurecht gewähren. Halten Sie in einem Vertrag fest, was Sie im Gegenzug dafür bekommen – das kann Geld sein oder ebenfalls ein Näherbaurecht. Lassen Sie den Vertrag öffentlich beurkunden.