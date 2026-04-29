Lärm bedeutet Stress für den menschlichen Körper und kann auf Dauer zu ernsthaften Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Depressionen oder Schlafstörungen führen. Die Stille bewusst zu suchen, ist leider nicht immer mehr möglich, wenn häufiger Lärm im Strassenverkehr, am Arbeitsort oder auch in der Nachbarschaft die Ursache ist.



Ein einheitliches Nachbarschaftsrecht gibt es nicht. Ganz im Gegenteil: Die wesentlichen Vorschriften, die das Zusammenleben mit den Nachbarn regeln, finden sich in vielen privat- und öffentlich-rechtlichen Einzelgesetzen, die zum Teil vom Bund und zum Teil von Kantonen oder Gemeinden erlassen wurden. Der Beobachter ordnet die nachfolgenden Alltagsfragen und ‑beispiele aus dem Beratungszentrum genauer ein.