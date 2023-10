Und die Lösung hat einen weiteren Vorteil: «Leihen fördert den Kontakt in der Nachbarschaft», sagt Doris Sutter, Präsidentin der Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Winterthur (GWG). Sie weiss, wovon sie spricht: Die Genossenschaft hat in ihrer neusten Siedlung Vogelsang einen Leihraum eingerichtet. Dieser «Raum» verteilt sich über die 156 Wohnungen der Überbauung – denn Akkuschrauber, Dampfreiniger, Hotdogmaschine oder Fondue-Caquelon werden von sogenannten Gotten und Götti bei sich zu Hause gehütet. Wer etwas ausleihen möchte, sieht auf der eigens für die GWG entwickelten App, was angeboten wird und ob es verfügbar ist und kann es gleich online buchen. Dann werden mit der Gotte oder dem Götti Abholung und Rückgabe vereinbart.