«Bereits diesen Herbst waren 41 Bauprojekte mit einem potenziellen Volumen von 600 Millionen Franken in Arbeit», sagte Terresta-Chef Renzo Fagetti an einer Online-Information. Dass jemand grossspurig eine Milliardeninvestition ankündigt, hat in der Schweiz Seltenheitswert, im sonst eher braven Winterthur ist es eine kleine Sensation.