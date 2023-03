Mit dem Schlagwort 10-Minuten-Gesellschaft wollen Sie aufzeigen, wie urbane Zentren sozial und ökologisch funktionieren können. Was braucht es dazu ausser mehr Einwohnern?

Eine 10-Minuten-Nachbarschaft erfordert in einem Radius von 500 Metern mindestens 10’000 Einwohner und 5000 Arbeitnehmende in Vollzeit. In diesem Perimeter kann attraktives, urbanes Leben entstehen, weil vieles in 10 Gehminuten erreicht werden kann. Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit. In dieser Dichte hat es genügend Laufkundschaft, und das ist überlebenswichtig für Läden, Restaurants und andere Anbieter. Doch nicht nur das: Der Anteil der mit dem Auto zurückgelegten Etappen sinkt auf etwa 15 Prozent, in Agglomerationen und auf dem Land liegt er dagegen bei rund 50 Prozent.