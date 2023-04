Schwanger zurück ins Heim

Als Bundespräsident von Moos 1969 im Parlament sprach, lebte Eveline Kuster (Name geändert) im Lärchenheim in Lutzenberg AR. Sie war dorthin weggesperrt worden – in jenes Heim, das in den Fünfzigerjahren die Insassinnen mit Fussketten an der Flucht gehindert hatte. So schlimm wie damals waren die Zustände zwar nicht mehr. Doch am Geschäftsmodell hatte sich wenig verändert. Nach wie vor schickte das Heim junge Frauen in umliegende Fabriken zur Arbeit und kassierte ihre Löhne ein.