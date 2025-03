Lidl sucht laufend Leute

Lidl schreibt, bei ihnen seien derzeit 143 Stellen in den Bereichen Filiale, Lager und Büro ausgeschrieben. Als wachsendes Unternehmen in der Schweiz suche Lidl laufend qualifizierte Mitarbeitende in Filialen, Warenverteilzentren und Büros. «Wir laden alle Interessierten herzlich ein, sich bei uns zu bewerben.»