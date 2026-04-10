«Du musst das Auto zusammen mit einem Kollegen abladen, nicht allein», hat der Chef noch gesagt. Doch als der Neuling in der Lagerhalle ankommt, sieht er keinen Kollegen. Also klappt der Mann die Rampe herunter, von der Ladefläche zum Boden. Er bringt den Oldtimer zur Rampe. Der beginnt plötzlich herunterzurollen – offenbar ist die Handbremse nicht richtig angezogen. Der Mann packt das Auto an der Stossstange, versucht es zu bremsen. Doch es ist zu schwer und zieht ihn mit. Als der Wagen am Boden ankommt, schnellt die vom Gewicht befreite Rampe hoch und knallt an die Stossstange des Oldtimers – dazwischen das Bein des Angestellten.