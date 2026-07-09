Der Beobachter empfiehlt, sofort – und am besten schriftlich – beim Vorstand zu intervenieren. Fordern Sie die Verantwortlichen auf, die Versammlung so zu organisieren, dass alle Mitglieder teilnehmen können, die sich korrekt angemeldet haben. Wenn das nicht möglich ist, muss die Vereinsversammlung verschoben werden.