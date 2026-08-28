Inhalt
Melden Sie uns gefährliche Schulwege!
- Wann ist ein Schulweg zumutbar?
- Wie vorgehen, wenn Eltern einen Schulweg als unzumutbar betrachten?
- Was kann die zuständige Behörde tun bei einem unzumutbaren Schulweg?
- Sind die Eltern verantwortlich für den Schulweg?
- Welche Behörde ist zuständig dafür, dass der Schulweg zumutbar ist?
- Wie kann man erreichen, dass eine Schulwegüberprüfung durchgeführt wird?
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Wann ist ein Schulweg zumutbar?
Die zuständigen Behörden müssen sicherstellen, dass jedes Kind einen zumutbaren Schulweg hat. Dazu müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden: