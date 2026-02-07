Der tägliche Weg zur Schule bedeutet für Kinder Freiheit – Eltern bereitet er oft Sorgen. Damit Kinder sicher und selbständig ans Ziel kommen, lanciert der Beobachter gemeinsam mit Moveable und Fussverkehr Schweiz die Plattform Schulweg.ch. Eltern, die Risiken erkennen, melden diese den Gemeinden und finden gemeinsam Lösungen.