So entschärfen Sie die Gefahren auf dem Schulweg Ihrer Kinder
Auf der neuen Plattform Schulweg.ch melden Eltern brenzlige Stellen auf dem Schulweg ihrer Kinder. Die interaktive Karte macht das Problem sichtbar. Und das Beratungszentrum des Beobachters hilft dabei, es zu lösen.
Veröffentlicht am 7. Februar 2026 - 06:00 Uhr
Der tägliche Weg zur Schule bedeutet für Kinder Freiheit – Eltern bereitet er oft Sorgen. Damit Kinder sicher und selbständig ans Ziel kommen, lanciert der Beobachter gemeinsam mit Moveable und Fussverkehr Schweiz die Plattform Schulweg.ch. Eltern, die Risiken erkennen, melden diese den Gemeinden und finden gemeinsam Lösungen.
So nutzen Sie die Plattform für sichere Schulwege
Die wichtigsten Funktionen:
- Interaktive Karte mit lokalen Behördeninformationen: Schulen und Gemeinden publizieren lokale Informationen zu den Schulwegen, beispielsweise bekannte Schwachstellen oder empfohlene Querungen. Zusätzlich gibt es eine interaktive Karte, auf der Eltern heikle Stellen oder gute Beispiele posten.
- Wissen und Regeln: Die interaktive Seite zeigt Eltern, worauf es auf dem Schulweg ankommt und wie sie ihre Kinder fit für den Verkehr machen. Die Plattform vernetzt erstmals die vielen bestehenden Angebote und macht sie übersichtlich verfügbar.
- Beratung: Der Schulweg ist ein wichtiger Meilenstein in der Selbständigkeit des Kindes – doch er wirft oft rechtliche oder organisatorische Fragen auf. Damit Sie und Ihr Kind sicher ans Ziel kommen, bietet Schulweg.ch in exklusiver Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum des Beobachters professionelle Unterstützung an.
- Community: Schulweg.ch schafft einen Raum, in dem Eltern Informationen austauschen und über Lösungen diskutieren. Sie werden damit befähigt, Herausforderungen auf dem Weg in die Schule selbständig zu lösen.
Gemeinsam aktiv werden
Die Plattform ging Ende Januar als Betaversion live und wird vom Fonds für Verkehrssicherheit unterstützt: Besuchen Sie Schulweg.ch und tragen Sie dazu bei, dass unsere Kinder den Schulweg wieder als sicheres Abenteuer erleben.