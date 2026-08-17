4. Ein «Heimweh-Herzli» in der Handfläche

Ein Anhänger am Kindi-Täschli oder ein kleiner Glücksbringer im Thek kann kleinen Schulstartern in den Tag helfen. Oder ganz spontan, wenns am Morgen schwerfällt, Mami und Papi oder überhaupt das Haus zu verlassen: Zeichnet dem Kind ein kleines Herz oder ein anderes Symbol auf die Handfläche. Wenn es während des Unterrichts einen schweren Moment hat, schaut es darauf, und weiss: Ihr denkt an sie oder ihn und freut euch schon aufs Wiedersehen.