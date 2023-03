Frauen sind besonders von Altersanfeindungen betroffen. Auch von Altersarmut. Gibt es einen Zusammenhang?

Viele Frauen arbeiten zwischen 31 und 40 Teilzeit, weil sie dann Kinder kriegen und oft die Hauptbetreuungsarbeit leisten. Genau in diese Alterskategorie fallen aber etwa die Hälfte der Beförderungen. Frauen verdienen in diesem Alter also weniger, weil sie Teilzeit arbeiten und zudem haben sie schlechtere Aufstiegschancen. Das führt später auch zum Pension-Gap, also der Lücke in der Pensionskasse.