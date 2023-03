Herr Lampart, in Zeiten des Fachkräftemangels arbeiten immer mehr Menschen Teilzeit. Was sagen Sie aus gewerkschaftlicher Sicht dazu?

Es widerspiegelt einfach die Realität. Junge Eltern teilen sich heute die Erwerbs- und Familienarbeit viel häufiger als früher. Um Zeit für die Kinder zu haben, arbeiten viele Teilzeit.



Kritiker sagen, viele würden Teilzeit arbeiten, um sich selbst zu verwirklichen oder mehr Freizeit zu haben.

Bei den jüngeren Leuten kenne ich fast nur solche, die wegen Betreuungsgründen oder wegen einer Ausbildung ihr Pensum reduzieren. Bei den Älteren passiert es vor allem aus Gründen der gestiegenen Belastung. Diese ist in den meisten Berufen in den letzten dreissig Jahren gestiegen, trotzdem sind die Arbeitszeiten gleich geblieben. Mit den heutigen Mieten, Krankenkassenprämien, Krippenkosten ist es bei einem durchschnittlich guten Lohn auch als Akademiker gar nicht möglich, auf der faulen Haut zu liegen. Das kann man sich nur leisten, wenn man aus einem vermögenden Elternhaus kommt und Immobilien in der Stadt Zürich erbt.