Grundsätzlich darf das steuerbare Einkommen nicht mehr als das Eineinhalbfache der maximalen Vollrente der AHV AHV-Rente Was heisst voll, was maximal? betragen. Momentan darf das Einkommen also 42'660 Franken pro Jahr nicht übersteigen, damit ein Anspruch auf Familienzulagen besteht.