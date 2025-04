Welche Kantone erhöhen die Kinderzulagen?

Da die Kantone Zürich, Glarus, Solothurn, Basel-Landschaft, Aargau und Tessin den Mindestbetrag an Ausbildungszulagen zahlten, erhöhte sich der Betrag für die dortigen Familien. So auch bei den Kinderzulagen – hier kommt noch der Kanton Thurgau dazu. Die übrigen Kantone haben zuvor schon mehr als die vorgeschriebenen Mindestbeträge bezahlt. Es kann also sein, dass sich dort nichts geändert hat. Erkundigen Sie sich zum Beispiel bei der kantonalen Ausgleichskasse. Auf der Website der Informationsstelle AHV/IV gibt es ein Merkblatt, in dem die aktuellen Beträge der einzelnen Kantone aufgeführt sind.