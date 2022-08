Das neue System der Überbrückungsrenten bestraft also ausgerechnet die Engagierten. Profitiert haben nur ein paar wenige Hundert – und damit nicht halb so viele, wie das Parlament dachte. Immerhin will jetzt SP-Ständerat Paul Rechsteiner diese Fehlentwicklung mit einer Interpellation stoppen. Das ist gut so. Es besteht dringender Handlungsbedarf, denn die Arbeitslosenquote bei den über 60-Jährigen ist weiter gestiegen.