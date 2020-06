Bloss 30 Minuten – so lange dauert es, bis Unternehmen in Zeiten von Corona zu Geld kommen. Überbrückungskredite Covid-19-Kredite So funktionieren die Überbrückungskredite werden rasch und unbürokratisch vergeben, so das Ziel des Bundesrates. Firmen können aufatmen, nicht aber Arbeitssuchende. Sie müssen auf ihr Geld um einiges länger warten. Zumindest bei der Arbeitslosenkasse Kanton Zürich.