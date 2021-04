Sie schreiben, man habe Sie entlassen, weil Sie nicht mehr so motiviert waren. Das Bundesgericht befand in einem ähnlichen Fall, die Kündigung sei missbräuchlich. Denn bei langjährigen, älteren Angestellten habe der Arbeitgeber eine erhöhte Fürsorgepflicht (mehr dazu am Artikelende). So muss er auch besonders auf die Art und Weise der Kündigung achten. Ältere Angestellte haben Anspruch, rechtzeitig informiert und angehört zu werden. Der Arbeitgeber ist zudem verpflichtet, Lösungen zu suchen, die den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses ermöglichen oder zumindest sozialverträglicher sind als eine einfache Kündigung.