Wenn Sie sich nicht testen lassen wollen, überlegen Sie am besten, was Sie Ihrem Vorgesetzten als Alternative vorschlagen können. Möglicherweise können Sie ihn überzeugen, Sie weiterhin im Homeoffice arbeiten zu lassen. Und zwar so lange, bis sich die Lage entspannt hat und weitere Lockerungen möglich sind. Oder Sie schlagen andere geeignete Massnahmen vor.