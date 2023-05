Innovative Rekrutierung

Von den beliebtesten Arbeitgebern zu lernen, ist eine gute Strategie. Eine andere lautet: Hürden im Bewerbungsprozess abbauen. Bewerben ohne Lebenslauf und lästiges Motivationsschreiben – so lautet das innovative Konzept der beiden welschen Unternehmerinnen Vanessa Grutter und Sylvie Descloux. In der Eishalle in Freiburg konnten sich Ende April Arbeitgeber und Stellensuchende an einer von Grutter und Descloux organisierten Veranstaltung treffen. Die beiden Personalexpertinnen machen aufgrund von Ausbildung und Erfahrung der Bewerberinnen und Bewerber eine erste Vorselektion. Bei den «Work at first sight»-Treffen kennen die Personalverantwortlichen dann aber nur Namen und Geburtstag der Person, die sich bewirbt.