Viele Hobbyköche träumen von der mobilen Beiz. Etwa die Marketingexpertin, die in ihrer Freizeit gern ihre Freunde bekocht und nun überlegt, ob sie ihre Köstlichkeiten am Wochenende in einer mobilen Küche verkaufen soll. Oder der Banker, der als Ausgleich zu seiner Arbeit Nebenverdienst Zu Hause nebenbei Geld verdienen – was gilt? neue Rezepte ausprobiert. Zwar hat er bisher keinen Gedanken daran verschwendet, ein Restaurant zu eröffnen. Ein Streetfood-Anhänger hingegen hätte in der Garage neben dem Auto gerade noch Platz. Immer häufiger machen Feinschmecker ihren Traum wahr. Sah man hierzulande vor zehn Jahren kaum Foodtrucks, gehören sie mittlerweile zum Stadtbild.