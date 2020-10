Wenn ich leiste, bin ich. Dieser Leitgedanke trieb Nicole Haut-Cavegn seit je unbewusst an. Neben ihrem Publizistikstudium arbeitete sie als Tänzerin und absolvierte zeitgleich diverse Ausbildungen in der Fitnessbranche. Dennoch ist sie überzeugt, dass es nicht die Arbeit war, die bei ihr schon in den Zwanzigern zu zwei Burn-outs geführt hat. «Die Arbeitsbelastung kann ein Auslöser sein, nichts aber ist so stark wie der Stress, den man sich selbst macht», weiss die 42-Jährige heute. Immer mehr leisten, noch besser werden und doch nie zufrieden mit sich sein – all das hat bei ihr einen gefährlichen Nährboden für Burn-outs geschaffen.

Zwar haben die beiden Zusammenbrüche kurzfristig zu einer Entschleunigung geführt, ihr Leben verändert hat Haut-Cavegn deshalb aber nicht. Im Gegenteil. Als Fitnessinstruktorin war sie auf der ganzen Welt unterwegs. Als sie nach ihrem zweiten Burn-out aufgrund von hormonellen Störungen zehn Kilogramm zunahm, erhöhte sich der Druck zusätzlich. «In dieser Branche mit etwas mehr Pfunden auf den Hüften auf eine Bühne zu stehen, brauchte viel Mut, zeigte mir aber auch, wozu ich fähig bin», erzählt Haut-Cavegn.

Als sie Anfang 30 zusätzlich ihr eigenes Coaching-Unternehmen gründete, geschah das Unvermeidliche: ein drittes Burn-out. «Erst da begriff ich, dass es nicht reicht, den Computer nur neu zu starten, man muss stattdessen überlegen, was zum Absturz geführt hat, und langfristig daran arbeiten», so Haut-Cavegn. Dank kontinuierlicher Selbstreflexion und viel mentaler Arbeit wisse sie heute, dass sie nur dann gesund bleiben könne, wenn sie einen ganzheitlichen Ansatz wähle, der mehrere Aspekte gleichzeitig berücksichtige: ein gesundes Selbstbewusstsein, mentale Stärke, ein Verständnis für den eigenen Körper und dessen Signale sowie eine nachhaltige Alltagsgestaltung.