Mehr zum Thema Wildcampen

Wer wildcampen will, sollte sich nicht nur über Verbote informieren, sondern auch über Sicherheit, Umweltschutz, sensible Lebensräume und Tiere. Für das Campen mit Fahrzeugen und im Ausland gelten eigene Regeln. Die wichtigsten Tipps und Fakten finden Sie in unserem Beobachter-Ratgeber.