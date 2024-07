Kaum geht die Tür des Wohnmobils auf, stürmt ein junger Terrier hinaus. Ein Mann und eine Frau schlüpfen in Flipflops, die für solche Momente stets griffbereit neben der Tür hängen, dann laufen alle drei die paar Meter zum Strand hinunter, wo eine frische Brise geht und die Sonne den Abendhimmel gerade in ein goldenes Spektakel verwandelt.



Gwen-Du, so heisst der Hund, rennt wie von einer Wespe gestochen umher, buddelt Löcher in den Sand und bellt übermütig mannshohe Wellen an. Seine Ohren flattern im Wind.



Sylvia Fäh und Michel Godart sind beide 56 Jahre alt und leben seit zweieinhalb Jahren im Wohnmobil. An diesem Strand in Brignogan, der für seine urtümlichen, runden Felsen und den malerischen Leuchtturm bekannt ist, sind sie nicht zum ersten Mal. Sie mögen die Bretagne mit ihren wilden Küsten, den Hortensien vor den alten Steinhäusern und den feinen Crêpes und Galetten, die es an jeder Ecke gibt. Das Wetter wechselt hier mehrmals am Tag, manchmal ist es überraschend mild – wegen des Golfstroms –, dann wieder stürmt es, dass die Wellen gegen die Fischerboote krachen. «Dann ziehen wir die Kapuzen hoch und kommen uns ganz klein vor mitten in der Naturgewalt», schwärmen die Reisenden.