Die Lage des Wellness Hostel 3000 und des dazugehörenden Wellness-Bereichs «Aua Grava» in Laax hat es in sich. Die Jugendherberge steht direkt am Laaxersee und ist umringt von mehreren Dreitausendern. Das «Aua Grava» bietet auf seinen 1835 Quadratmetern Fläche unter anderem ein Hallenbad mit Rutsche, ein Fitnesscenter sowie einen Spa-Bereich mit Saunen, Kräuter-Dampfbad, Erlebnisduschen, Klangraum oder Kneippbecken. Zu den Besonderheiten des Wellness Hostel 3000 gehört das kulinarische Angebot. Im Restaurant Biblau stehen Gerichte wie der «Wellness-Burger» mit Planted pulled BBQ und Süsskartoffelpommes auf der Karte oder «Bi’zokel» mit Marktgemüse, Bauernspeck und Moitié-moitié-Käsesauce. Gäste, die einen Drink geniessen wollen, sind in der Biblau-Bar richtig. «Wir bereiten neben einer grossen Auswahl an Cocktails Frozen Margaritas in diversen Sorten zu. Dazu servieren wir Flammkuchen oder Nachos», sagt Hostel-Managerin Stefanie Krehhahn.



Weitere Spa-Angebote: diverse Massagen, Ayurveda- und Kosmetik-Behandlungen.