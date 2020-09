Wir fahren zurück zur Hütte, wo wir übernachtet haben. Die Wanderer schauen uns erstaunt an, nach dem Motto: Was, ihr seid den Berg runtergefahren?! Unterwegs sagen sie «Bon courage» oder staunen, dass ich mein Bike so lange tragen kann. Aber mir geht es nicht um Leistung. Ich bin einfach gern in der Natur – am liebsten zuoberst auf einem Gipfel.