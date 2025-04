Beide wenden diese Methode seit Jahren erfolgreich mit ihren Klientinnen und Klienten an. Mit unserem Buch können Sie die Technik des Solo-Kongresses lernen und einsetzen. Alles, was Sie brauchen, sind Schreibzeug und ein Blatt Papier. Und die Bereitschaft, ein gewisses Chaos auszuhalten, bevor wieder mehr Ruhe in Ihre gedankliche Welt einkehrt.



Die Technik des Solo-Kongresses eignet sich sowohl für leichte, wenig komplexe Themen oder Alltägliches als auch für deutlich wichtigere Fragestellungen und grosse Knacknüsse.