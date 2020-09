Mario Caduff* hat im Herbst seinen Kaderjob in einem KMU verloren. Die Jobsuche gestaltete sich schwierig, und so war er froh, nach mehreren Monaten beim RAV auf Anfang Januar eine neue Stelle gefunden zu haben. Allerdings nicht mehr in einer Kaderposition, er verdient im neuen Job nun deutlich weniger. Deshalb kann er seither die Alimente für seine drei Kinder Alimente Wie viel Unterhalt ist angemessen? und seine Exfrau kaum noch stemmen.