«Nichts ist so beständig wie der Wandel», sagte schon der antike Philosoph Heraklit. Das gilt auch nach einer Scheidung. Da zieht die Ex-Frau, die Alimente bekommt, eines Tages mit einem neuen Partner zusammen. Oder man verliert die Stelle. Oder die Tochter erhält neu einen anständigen Lehrlingslohn. Man muss aber immer noch zahlen wie zuvor. Die grosse Frage: Kann man die Alimente herabsetzen lassen?



Eins ist klar: Alimente, die im Scheidungsurteil oder in einem Unterhaltsvertrag festgelegt wurden, darf man nicht eigenmächtig ändern. Sonst riskiert man eine Betreibung Betreibungen Wie Sie das Schlimmste verhindern . Die Alimente können aber vom Gericht angepasst werden – wenn eine gütliche Einigung unter den Parteien nicht möglich ist. Voraussetzung dafür ist: Die Verhältnisse müssen sich «wesentlich, dauerhaft und nicht vorhersehbar» geändert haben. Und natürlich darf man die neuen Umstände nicht selber herbeigeführt haben. Wer also seinen gut bezahlten Job einfach kündigt, kann nicht damit rechnen, deswegen weniger Alimente für die Ex-Frau und die Kinder zahlen zu müssen.