Ob oder in welcher Höhe in seinem Fall Schadenersatz gerechtfertigt ist, erfährt Kuster bei einer Anwältin oder einem Anwalt für Urheberrecht. Über GetYourLawyer gelangt er schnell an eine Fachperson, die die überrissene Forderung zurückweisen sowie mit der deutschen Anwaltskanzlei einen vernünftigen Betrag aushandeln kann.